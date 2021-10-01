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Происшествия1 октября 2021 13:01

В Ставрополе в центре загорелась квартира в пятиэтажном доме

Эвакуировали 8 жильцов
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Инцидент произошел 1 октября, около 11:12, в пятиэтажном доме на проспекте Октябрьской Революции в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Примерно через 45 минут пожар удалось потушить.

К счастью, в происшествии никто не пострадал. Эвакуировали 8 жильцов. Подробности и причины инцидента устанавливаются.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажном доме на Ставрополье. 27-летнего жителя Изобильного с травмами доставили в больницу.