Прокуратура проводит проверку по факту аварии, где пострадали двое детей

Авария произошла 1 октября 2021 года в селе Солуно-Дмитриевском Андроповского округа Ставрополья. Там произошло ДТП с участием двух легковушек.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что водитель «ВАЗ 21110» не уступил дорогу при повороте на перекрестке и столкнулся с автомобилем марки «ВАЗ 21112». В результате аварии пострадали 2 малолетних детей. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

По данному факту прокуратура Андроповского района организовала проверку, во время которой дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

- Кроме того, отдел МВД РФ «Андроповский» проводит проверку в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - говорится в сообщении.

Ход проверки находится на контроле надзорного ведомства.