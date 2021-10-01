На Ставрополье остановили автобус, перевозивший детей с нарушениями

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

На Ставрополье вновь зафиксирован факт несанкционированной перевозки группы детей на спортивные соревнования. Вопиющий факт родительской и водительской безответственности имел место в Буденновском городском округе накануне вечером.

Сотрудники Госавтоинспекции для проверки остановили микроавтобус «Мерседес».

В салоне автобуса находились 16 подростков, которых водитель вез из соседней республики на соревнования в Ставрополь.

Выяснилось, что поездка осуществлялась нелегальным перевозчиком, без предрейсового медицинского осмотра водителя, технического состояния автобуса и без уведомления ГИБДД.

Дети не были пристегнуты ремнями безопасности, так они были неисправны, а на передних боковых стеклах микроавтобуса была нанесена ограничивающая видимость пленка.

Дальнейшее движение пассажирского автотранспортного средства сотрудниками ДПС было прекращено. Юных спортсменов разместили на ночь и предложили им горячее питание.

Уже утром 1 октября детям предоставили соответствующий правилам перевозки автобус, а также сопровождение патрульным экипажем ДПС.

В отношении водителя автоинспекторы составили протоколы: «Организованная перевозка групп детей автобусами, не соответствующими требованиям правил организованной перевозки группы детей автобусами», «Нарушение светопропускаемости стекол», «Управление ТС с техническими неисправностями, при которых эксплуатация запрещена».

Сейчас по данному факту проводится проверка, подключены органы образования и спортивный комитет. об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье лишенный права управления водитель взял детей в поездку и попал в ДТП. Водителю грозит штраф 33 тысячи рублей, а также до 15 суток административного ареста.