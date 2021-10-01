Прокуратура проводит проверку после пожара в многоквартирном доме в центре Ставрополя

1 ноября в Ставрополе по пр. Октябрьской Революции в многоэтажном жилом доме произошло возгорание в одной из квартир.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что возгорание ликвидировано, погибших и пострадавших нет. Причины устанавливаются.

- По данному факту прокуратура Ленинского района Ставрополя организовала проверку, во время которой дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства, а также установят причины, способствовавшие произошедшему. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

Ранее «КП-Ставрополь» писал, что, к счастью, в происшествии никто не пострадал. Эвакуировали 8 жильцов. Подробности и причины инцидента устанавливаются.