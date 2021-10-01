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Здоровье1 октября 2021 23:16

На Ставрополье расширят резерв коек с подачей кислорода на 14%

Региональные власти регулярно увеличивают число мест для пациентов с коронавирусом
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об очередном расширении фонда коек с подачей кислорода до 14%. Власти развернут еще 500 новых мест для больных коронавирусом пациентов.

- Суточные показатели новых случаев заболевания и госпитализаций в крае остаются на высоких значениях. Ранее мы уже увеличили коечный фонд для оказания помощи пациентам с коронавирусом до 3 560 единиц. Поручил в ближайшие дни развернуть еще 500 инфекционных коек, обеспеченных подачей кислорода, - заявил Владимиров.

Всего для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в крае выделено 3560 коек, из которых свободными остаются около 23%. За сутки в регионе скончался 31 пациент с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция.