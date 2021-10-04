Ставрополь попал в список антилидеров по уровню зарплат в России

В краевом центре средняя зарплата достигает 38,1 тысячи рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Ставрополь оказался на 82 месте в России по уровню заработных плат. Эти данные следуют из рейтинга РИА «Новости». Известно, что для составления списка специалисты учитывали соотношение среднего заработка и стоимость фиксированного потребительского набора.

Так, в краевом центре средняя зарплата достигает 38,1 тысячи рублей. Этот показатель за год увеличился на 7,7%. То есть, получается, что на одну зарплату можно приобрести два набора. Это соответствует 82 месту в нашей стране.

Рядом находятся такие города, как Стерлитамак, Брянск, Саранск и Ульяновск.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что на Ставрополье средняя заработная плата, начисленная работникам в январе-мае 2021 года увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 8,1% и составила 34425,3 рубля.

Реальный ее размер вырос на 2,1 процента. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказстат. Наиболее высокий уровень оплаты труда сложился в финансовой и страховой деятельности – 56,1 тыс. рублей.

Обеспечении электрической энергией, газом и паром, кондиционировании воздуха – 45,0 тыс. рублей, в области информации и связи - 46,8 тыс. рублей.