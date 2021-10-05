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Происшествия5 октября 2021 13:31

Прокуратура начала проверку по факту аварии на трубопроводе в Невинномысске

В результате ЧП без отопления и горячего водоснабжения остались более 17 тыс. жителей города
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Прокуратура Ставрополья начала проверку по факту аварийного прорыва на трубопроводе, произошедшего в Невинномысске. В результате ЧП без отопления и горячего водоснабжения остались более 17 тыс. жителей города.

По требованию прокуратуры края организована проверка, во время которой дадут оценку соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также действиям уполномоченных должностных лиц.

По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Сейчас ГУП СК «Крайтеплоэнерго» проводятся все необходимые работы по устранению аварийной ситуации.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что губернатор Ставрополья поручил оперативно устранить аварийный прорыв на трубопроводе в Невинномысске.