Клиника в Пятигорске, где умерла пациентка на липосакции, работала без лицензии

В Пятигорский городской суд поступило уголовное дело против хирурга Мадины Байрамуковой, у которой на липосакции умерла 54-летняя пациентка. Об этом сообщает источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В феврале 2021 года пациентка хотела сделать "тумесцентную липосакцию" в пятигорской клинике "Марусмед". Операцию должна была проводить единственный специалист и гендиректор фирмы Байрамукова, у которой была квалификация пластического хирурга. Но вот у самой клиники лицензии на проведение такой операции не было.

- Потерпевшей убирали лишний вес с помощью мезодиссолюции в зоне живота. Пациенту вводят под кожу раствор, расщепляющий жир на местах. Как правило, его используют при проблемах в зоне живота, ягодиц и бедер, - пояснял собеседник издания.

Кроме того, хирург не потребовала пациентку перед липосакцией проконсультироваться у узкопрофильных специалистов. Но главную ошибку Байрамукова допустила непосредственно на приеме, когда ввела в раствор двойную дозу лидокаина, отчего женщина умерла на месте. Поначалу Байрамуковой предъявляли "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека". Но в Пятигорский городской суд дело поступило с измененной статьей - теперь обвиняемой вменяют "причинение смерти по неосторожности".

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