Ошиблась в расчетах: пластическому хирургу из Пятигорска предъявлено обвинение в смерти пациентки

Мадина Байрамукова. Фото: _marusmed_

Хирургу Мадине Байрамуковой, более известной как "Доктор Ботокс", предъявлено обвинение по делу о гибели пациентки на липосакции в Пятигорске. Об этом сообщает источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

В феврале 2021 года 54-летняя пациентка записалась на "тумесцентную липосакцию" в пятигорской клинике "Марусмед". Операцию должна была проводить единственный специалист и гендиректор фирмы Байрамукова, у которой была квалификация пластического хирурга.

- Потерпевшей убирали лишний вес с помощью мезодиссолюции в зоне живота. Пациенту вводят под кожу раствор, расщепляющий жир на местах. Как правило, его используют при проблемах в зоне живота, ягодиц и бедер, - пояснял собеседник издания.

Прием назначили на 20 марта. В ходе операции пациентке резко стало плохо, Байрамукова вызвала "Скорую" и сама начала реанимировать женщину. Прибывшие на место медики констатировали, что потерпевшая скончалась. Против хирурга возбудили уголовное дело. Судмедэксперты установили, что женщина умерла от анафилактического шока.

- Эта операция очень травмоопасная и болезненная. У нее большой перечень противопоказаний, - рассказывает источник "КП-Ставрополь". - Перед тем, как проводить операцию, пациентка должна была пройти узкопрофильных специалистов: терапевта, кардиолога, невролога, аллерголога. Но это не сделали. Да и не были взяты все важные анализы. Ну и кроме того, хотя и у Байрамуковой было разрешение на проведение пластической хирургии в стационаре, у "Марусмеда" соответствующей лицензии не было. То есть, в теории, Байрамукова могла осуществлять такую медицинскую деятельность в других местах, но не в своей клинике.

Согласно информации "КП-Ставрополь", "Доктор Ботокс" ошиблась в соотношении препаратов в растворе. Хирург вдвое превысила дозу лидокаина. Поначалу Байрамуковой предъявляли "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека". Но в Пятигорский городской суд дело поступило с измененной статьей - теперь обвиняемой вменяют "причинение смерти по неосторожности".

До происшествия "Доктор Ботокс" была известна как эксперт в области косметологии и пластической хирургии. Медик давала сезонные советы по уходу за собой в СМИ, говорила о "волшебной пользе ботокса" и критиковала звезд. Например, Байрамуковой не понравилась грудь Эвелины Бледанс. Актриса была в недоумении, когда узнала о комментарии "непонятного хирурга".

Когда женщина сама оказалась в центре внимания, она заявила, что стала жертвой травли.

- Все, что происходит в соцсетях, в высшей мере отвратительно и направлено на подавление меня как личности. Уничтожения моего Я. Но неужели кто-то может подумать, что есть для меня более суровый палач, чем моя совесть? А она спокойна, - написала Байрамукова в сети.