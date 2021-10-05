Восстановлена хронология рокового приема у пластического хирурга в Пятигорске

Мадина Байрамукова известна в сети как "Доктор Ботокс"

Пластическому хирургу и гендиректору пятигорской клиники "Марусмед" Мадине Байрамуковой предъявлено обвинение в гибели пациентки на приеме. Источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах восстановил хронологию событий и пояснил, какие нарушения допустила медик.

54-летняя женщина в феврале 2021 года записалась на "тумесцентную липосакцию".

- Потерпевшей убирали лишний вес с помощью мезодиссолюции в зоне живота. Пациенту вводят под кожу раствор, расщепляющий жир на местах. Как правило, его используют при проблемах в зоне живота, ягодиц и бедер, - говорит источник издания.

Прием состоялся 20 марта в клинике. В 18 часов Байрамукова начала вводить раствор, а уже через час медики "Скорой помощи" констатировали смерть пациентки. Судмедэкспертиза показала, что женщина умерла от анафилактического шока.

- Перед тем, как проводить операцию, пациентка должна была пройти узкопрофильных специалистов: терапевта, кардиолога, невролога, аллерголога. Но это не сделали. Да и не были взяты все важные анализы. Ну и кроме того, хотя и у Байрамуковой было разрешение на проведение пластической хирургии в стационаре, у "Марусмеда" соответствующей лицензии не было. То есть, в теории, Байрамукова могла осуществлять такую медицинскую деятельность в других местах, но не в своей клинике.

Роковой ошибкой стало соотношение препаратов в растворе, который вводила Байрамукова. Норма лидокаина была превышена вдвое. Пластического хирурга обвиняют в причинении смерти по неосторожности, хотя до этого в деле была другая статья.

Чем известна "Доктор Ботокс" и в чем ее обвиняют - читайте в материале по ссылке.