Глава Невинномысска попросил прощения у 17 тысяч человек, оставшихся без отопления

Глава Невинномысска на своей личной странице в Инстаграм рассказал о ходе ликвидации аварии на теплотрассе.

Так, Михаил Миненков провел оперативное совещание с министром имущественных отношений Ставрополья Виталием Зритневым, министром жилищно-коммунального хозяйства Романом Марченко, первым заместителем НГУ МЧС России по краю полковником вн. сл. Апрелем Агакишиевым, руководством ресурсоснабжающей организации «Крайтеплоэнерго».

По состоянию на 5 октября: вырыто 5 котлованов общей протяженностью 40м, обнаружено 4 порыва трубы, 3 из которых ликвидированы, восстановительные работы продолжаются.

Специалисты противопожарной и аварийно-спасательной службы откачивают воду из котлованов.

Как рассказал глава Невинномысска, в дополнение к уже имеющимся средствам аварийных бригад из Ставрополя направили еще 2 бригады для помощи в восстановлении теплоснабжения.

Им помогают бригады из Кочубеевского района. Работы ведутся без перерывов. Всего в устранении последствий порыва работают 18 человек и 9 единиц техники.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что прокуратура Ставрополья начала проверку по факту аварийного прорыва на трубопроводе, произошедшего в Невинномысске.

В результате ЧП без отопления и горячего водоснабжения остались более 17 тыс. жителей города.

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