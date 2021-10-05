В Светлограде заканчивается благоустройство улицы Ленина за 35 миллионов

Работы по благоустройству улицы Ленина в Светлограде подходят к концу. Проект подготовили по программе "Комфортная городская среда" и выделили на него 35 миллионов рублей.

Главной задачей было обустройство пешеходной и проезжей зон. Строители обновили дорожное покрытие, обустроили обочины и тротуары, установили уры, скамейки, велопарковки и даже разбили цветочные клумбы.

- Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров большое внимание уделяет реализации проекта по формированию комфортной городской среды на Ставрополье, так как она помогает сделать жизнь ставропольчан комфортнее, создает новые точки притяжения, места для отдыха и прогулок, - заявил глава министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала об аварии на теплотрассе в Невинномысске. Мэр города Михаил Миненков попросил прощения у горожан за то, что те остались без отопления в такую плохую погоду.