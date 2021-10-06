Ставрополье хочет получить 1,2 трлн рублей от инвесторов через девять лет

Пресс-служба губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова сообщила, что региональные власти хотят за девять лет достичь показателя в 1,2 триллиона рублей инвестициями. Сейчас в регионе реализуют проекты на 245 миллиардов рублей.

- Региональная модель (экономического развития Ставрополья до 2030 года - КП) предусматривает привлечение в край до 2030 года не менее 1,2 трлн рублей инвестиций, - сказано в сообщении пресс-службы.

Благодаря инвестициям власти могут в полной мере раскрыть туристический, культурный и пр. потенциалы. Кремль оказывает поддержку Ставропольскому краю, выделяя средства на воплощение многих идей.

Отметим, в 2020 году в Ставропольском крае объем инвестиций составил 232 миллиардов рублей.