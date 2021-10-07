Власти Дагестана осудили дагестанцев, избивший пассажира в метро

Фото пострадавшего Романа Ковалева Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Дагестане отреагировали на новость об избиении тремя дагестанцами пассажира в метро Москвы. Депутат Народного Собрания республики, он же главный врач городской больницы Махачкалы, осудил их поведение.

Хаджимурад Малаев заметил, что когда-то горец мог потерять к себе уважение лишь после неудачно брошенного взгляда в сторону женщины. А сегодня дагестанцы набрасываются с кулаками на мужчину, который пытался защитить честь женщины, ими задетую. При этом депутат просит дагестанцев не терять веру в свой народ.

Глава министерства по делам молодежи Дагестана назвал поступок трех дагестанцев в Москве отвратительным. И призвал всех дагестанцев вести себя за пределами родного региона лучшим образом, чтобы из-за таких инцидентов у всех не складывалось негативное впечатление обо всех представителях народа.

Напомним, что избитым оказался 25-летний Роман Ковалев, попавший после разговора с дагестанцами в больницу со сломанным носом и лицевыми костями. Его хотят наградить медалью «Доблесть и отвага».