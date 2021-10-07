Депутат Госдумы от Ставрополья Ольга Тимофеева может возглавить комитет по развитию гражданского общества

«Единая Россия» на заседании высшего и генерального советов партии определилась с кандидатурами своих депутатов на замещение должностей глав комитетов в новом составе Госдумы.

Так, например, комитет по просвещению возглавит Ольга Казакова. Вице-спикер Госдумы седьмого созыва Ольга Тимофеева предложена на пост главы комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Известно, что Тимофеева с 2016 года - депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ. А с 2017 года - заместитель Председателя Государственной думы Федерального Собрания РФ.