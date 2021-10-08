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Здоровье8 октября 2021 18:21

На Ставрополье увеличили число мест для пациентов с COVID-19 до 4072 коек

Тысяча из них остается незанятой
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров распорядился снова расширить коечный фонд региона. На сегодняшний день в больницах для пациентов с коронавирусом выделили 4072 места.

- Снизить нагрузку на коечный фонд и на врачей позволит достижение целей вакцинации — формирования коллективного иммунитета. Если вы еще не сделали прививку от COVID-19 — подумайте об этом, - высказался Владимиров.

Напомним, на Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 362 человека. Число зараженных в регионе достигло 88709. За вчерашний день от коронавируса скончались 33 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших на Ставрополье достигло 3260.