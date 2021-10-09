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Общество9 октября 2021 15:24

Военная прокуратура возбудила два дела после группового избиения военного дагестанцами

Для устранения нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям по факту избиения группой солдат военнослужащего в казарме воинской части в Хабаровском крае. Об этом сообщил 9 октября, военный прокурор Восточного военного округа Сергей Заряев.

Прокурор уточнил, что после проверки были подтверждены факты неуставных отношений (ч. 2 ст. 335 УК РФ) и вымогательства (ч. 2 ст. 163).

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что военная прокуратура проводит проверку в связи с избиением военнослужащего в одной из воинских частей России. Выяснилось, что случай произошел в Хабаровском крае.

- По поручению заместителя генерального прокурора РФ - главного военного прокурора Валерия Петрова военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края, - говорится в сообщении от пресс-службы Главной военной прокуратуры (ГВП).

Теперь военным прокурорам предстоит выяснить все обстоятельства громкого инцидента, а также условия, ему способствовавшие. Для устранения нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.