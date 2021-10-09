Прокуратура начала проверку после группового избиения дагестанцами военнослужащего

Теперь военным прокурорам предстоит выяснить все обстоятельства громкого инцидента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военная прокуратура проводит проверку в связи с избиением военнослужащего в одной из воинских частей России. Выяснилось, что случай произошел в Хабаровском крае.

- По поручению заместителя генерального прокурора РФ - главного военного прокурора Валерия Петрова военная прокуратура Восточного военного округа проводит проверку в связи с фактом избиения военнослужащего в одной из воинских частей Хабаровского края, - говорится в сообщении от пресс-службы Главной военной прокуратуры (ГВП).

Теперь военным прокурорам предстоит выяснить все обстоятельства громкого инцидента, а также условия, ему способствовавшие. Для устранения нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

Позже стало известно, что в Хабаровском крае военная прокуратура возбудила дело после избиения военнослужащего.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в сети появились шокирующие видеозаписи, снятые в воинской части: на одной дагестанцы толпой избивают сослуживца, а на втором - один из солдат на камеру употребляет, предположительно, наркотики.

Сначала несколько парней по очереди руками и ногами бьют лежащего на полу парня.

- Из-за тебя! Мы! Ты ж борец был! Вольник! - за каждым словом следует удар.

Пока другие солдаты ждут своей очереди, они позируют на камеру и с гордостью называют места, откуда они приехали: «Чародинский!», «Гунибский чисто!» (районы Дагестана - прим.).

Жесткая драка сопровождается нецензурной бранью. Судя по обрывкам фраз, причиной конфликта стало то, что парень «кинул пацанов» и оставил их в какой-то сложной ситуации. У него требуют мобильный и сначала 30 тысяч рублей, а потом решают, что 20 тысяч будет вполне достаточно.

Кстати, парень все издевательства терпел молча, только прикрывая лицо и голову руками, а когда у него спросили, как его наказать, попросил «разнести» (только матом - Прим.) его.

По предварительным данным, «провинившийся» приехал из центральной России.

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