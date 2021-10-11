В больнице Северной Осетии произошел сбой при подаче кислорода пациентам

В североосетинской Центральной районной больнице произошел сбой при подаче кислорода пациентам с запасного источника. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики, уточняя, что случилось это около полуночи 10 октября 2021 года в Ардноской ЦРБ. Как выяснилось, при переключении подачи жизненно важного газа с резервной рампы не сработал обратный клапан.

В ведомстве пояснили, что неисправность не нанесла никакого ущерба здоровью больных и в кратчайшие сроки была устранена. В реанимационном отделении медучреждения получают лечение 5 пациентов. Всего в больнице их 96.

- В данный момент оборудование работает в штатном режиме, - подчеркнули в Минздраве Северной Осетии. - В больнице имеются резервные баллоны с кислородом в достаточном количестве.

Напомним, что 9 августа 2021 года в Республиканской клинической больнице скорой помощи во Владикавказе произошел прорыв кислородной трубы. Из-за аварии погибли 9 пациентов.