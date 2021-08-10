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Происшествия10 августа 2021 10:30

Причиной отключения кислорода в больнице Владикавказа, где погибли девять пациентов, стал прорыв трубы

Врио министра здравоохранения прокомментировал трагический инцидент
Никита АВДЕЕВНикита АВДЕЕВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Расследуется уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"

Расследуется уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стала известна причина отключения кислорода в больнице Владикавказа, в результате чего погибли 9 пациентов в возрасте от 47 до 85 лет. Восемь женщин и один мужчина лежали в отделении реанимации Республиканской клинической больницы в крайне тяжелом состоянии. Всего там находился 71 человек.

Девять человек скончались в больнице Владикавказа из-за перебоя в подаче кислорода

Как сообщил врио министра здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев, около 18.00 часов 9 августа произошел подземный прорыв кислородной трубы.

Прорыв кислородной трубы произошел под землей за пределами больницы

Прорыв кислородной трубы произошел под землей за пределами больницы

В госпиталь прибыли 3 тонны кислорода из Прохладного (Кабардино-Балкария). Еще 4 тонны было отправлено со Ставрополья и 8 тонн из Краснодарского края.

Проверку проводит следственный комитет и прокуратура республики. Проверяется версия о просчетах при монтаже кислородной магистрали. Во время работ, полагает следствие, разводку кислорода внутри здания провели не целой трубкой, а составными частями разного диаметра с многочисленными участками сварки.

Диаметр кислородных трубок из-за этого стал значительно меньше стандарта, и давление в системе на выходе было предельно низкое. Решили проблему просто: запредельно увеличили давление кислородной магистрали, что привело к прорыву.

Отдельно предстоит узнать, знало ли руководство клиники о неисправности магистрали.

В Минздраве Северной Осетии прокомментировали гибель пациентов из-за отключения кислорода

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