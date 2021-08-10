«Плачевное состояние»: еще 5 лет назад пациенты жаловались на больницу Владикавказа, где погибли 9 человек

Вечером 9 августа произошла авария в системе подачи кислорода, которая привела к трагедии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Республиканская клиническая больница во Владикавказе, где из-за прорыва кислородной трубы погибли 9 тяжело больных COVID-19, еще 27 мая 2016 года на своем официальном сайте публиковала новость с жалобой пациентов на плачевное состояние некоторых отделений. В особенности трех: гастроэнтерологического, гинекологического и инфекционного.

«Стены покрыты грибком, крыши текут как в палатах, так и в кабинетах врачей, отваливаются большие куски штукатурки с потолка», - говорится в сообщении 5-летней давности.

Фото в больнице, сделанные в 2016-м

Жалобу КБСП Северной Осетии адресовала директору департамента санитарно-эпидемиологического благополучия Минздрава России Оксане Гусевой, которая в то время лично медучреждение инспектировала - ходила по палатам, общалась с врачами и пациентами.

- Это наш крик души! Здания в аварийном состоянии. Хотелось бы обновить материально-техническую базу, реанимация требует полного обновления диагностической базы, аппаратов, — приводят в тексте слова главного врача Казбека Зураева.

Вот так выглядит корпус больницы

Его оставили через 3 месяца, в августе 2016 года. В знак протеста десятки врачей больницы скорой помощи написали заявления об увольнении. Решение вынес на тот момент недавно назначенный врио министра здравоохранения региона Михаил Ратманов. По словам самого Казбека Зураева, никаких нареканий в свой адрес он не услышал, его просто попросили уйти по собственному желанию.

Главврач пользовался большим уважением и любовью подчиненных. В должность он заступил осенью 2015 года, когда у больницы накопились многомиллионные долги. Зураеву, как говорили медики, удалось приостановить рост задолженности и добиться своевременной выплаты зарплат сотрудникам больницы. В 2017 году главным врачом КБСП стал Астан Митциев. Сейчас больницей руководит Владимир Плиев.

Напомним, 9 августа 2021 года в Республиканской клинической больнице скорой помощи произошел прорыв кислородной трубы, из-за чего в реанимационном отделении задохнулись 9 пациентов. Погибли восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет. Всего там находился 71 человек, из них 13 были на инвазивной искусственной вентиляции легких.

Прорыв кислородной трубы произошел под землей за пределами больницы

По последней информации от регионального Минздрава, скончались уже 11 пациентов. Рано утром 10 августа умерло еще два человека. Смерть одного наступила от тромбоэмболии. Врачи не связывают ее с произошедшей аварией. По второму летальному случаю будет проводить дополнительная судебно-медицинская экспертиза.

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