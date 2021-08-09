Отключение кислорода в больнице Владикавказа 9 августа 2021 года. Главное

СК уже возбудил уголовное дело Фото: Александр ГЛУЗ

История отключения кислорода в больнице Владикавказа прогремела в российских СМИ. "КП-Северный Кавказ" рассказывает последние новости об инциденте, а также восстанавливает хронологию событий.

ОТКЛЮЧЕНИЕ КИСЛОРОДА

Вечером 9 августа 2021 года медики Республиканской больнице скорой помощи заметили проблемы с передачей кислорода. Когда начали разбираться, выяснилось, что на кислородной подстанции произошла авария.

Сразу оповестили МЧС, начали работу в экстренном режиме. На тот момент в реанимации находился 71 человек, некоторые из них в тяжелом состоянии. Часть больных подключили к резервному источнику кислорода, к баллонам.

Некоторым пациентам стремительно становилось хуже. Когда на место событий приехал врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, скончались 7 человек.

Помимо него прибыли министры здравоохранения и ЖКХ. Также за работу принялись следователи и сотрудники прокуратуры. В это время начали раскапывать кислородные трубы, которые находятся в 1,5 м под землей.

СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛО

Через некоторое время глава минздрава заявил, что число жертв увеличилось до 9 человек. Известно, что погибли восемь женщин и один мужчина, все преклонного возраста. Им было от 47 до 85 лет, перед смертью они находились в крайне тяжелом состоянии.

Остальных пациентов удалось обезопасить, информации о новых пострадавших не поступало. На настоящий момент в Северную Осетию выдвинулись машины из Краснодара с большой партией запасов кислорода, их сопровождают экипажи ДПС.

Также Меняйло отметил, что министерство обороны России выразило готовность в экстренной ситуации предоставить две тонны кислорода.

В больнице не знали таких проблем раньше. Фото: сайт РКБСМП

РЕАКЦИЯ ВЛАСТЕЙ

Прокуратура и следственный комитет организовали проверки по факту гибели пациентов. Они установят все обстоятельства произошедшего, а также степень вины руководства больницы. Уже сейчас завели уголовное дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Глава республики принес соболезнования родственникам и близким погибших.

- Врачи хорошо сработали. Но от таких ситуаций никто не застрахован. С завтрашнего дня будет дано поручение обеспечить во всех больницах республики резервную подачу кислорода, - заявил Меняйло.

На настоящий момент идет починка прорыва трубы, медики продолжают работу.

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Все пациенты были преклонного возраста (подробнее).