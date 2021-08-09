СК Северной Осетии возбудил уголовное дело по факту гибели пациентов в больнице Владикавказа

Сейчас специалисты устраняют прорыв трубы Фото: Олег УКЛАДОВ

В СУ СК России по Северной Осетии сообщили, что ведомство возбудило уголовное дело после смерти 9 человек в Республиканской больнице скорой помощи. Виновники аварии на кислородной подстанции пройдут по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

Прокуратура начала проверку, специалисты выяснят все обстоятельства произошедшего. Известно, что причиной аварии стал прорыв кислородной трубы, по которой шел основной поток воздуха для пациентов.

Всего погибло 9 человек - восемь женщин и один мужчина. Всем было от 47 до 85 лет, перед отключением кислорода они находились в реанимации в тяжелом состоянии. Помимо них там было еще более 70 пациентов.

- Врачи хорошо сработали. Но от таких ситуаций никто не застрахован. С завтрашнего дня во всех наших больницах мы обеспечим резервную подачу кислорода на случай таких ситуаций, - заявил врил главы региона Сергей Меняйло.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" подробно писала, что случилось в больнице Владикавказа. Уже сейчас из Краснодара едет экипаж с большой партией кислорода, а Меняйло заявил, что Минобороны России в экстренном случае могут поставить 2 тонны кислорода.

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