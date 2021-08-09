Стало известно, кто умер после отключения кислорода в больнице Владикавказа

Авария на кислородной подстанции унесла жизни 9 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

Появилась информация о том, кто погиб во время отключения кислорода в Республиканской больнице скорой помощи Владикавказа. Все пациенты находились в тяжелом состоянии, их не успели перевести на резервную подачу воздуха.

Всего скончалось 9 человек, восемь женщин и один мужчина. Всем было от 47 до 85 лет. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Северной Осетии.

Напомним, 9 августа 2021 года произошла авария на подстанции в больнице. Причиной стал большой прорыв трубы, по которой осуществлялся основной поток кислорода для пациентов. Медики в экстренном режиме перевели людей на резервные источники.

В это время в реанимации находилось больше 70 человек. Информации о новых пострадавших не поступало.

На место прибыл врио главы Осетии Сергей Меняйло. Он принес соболезнования родственникам погибших и заявил, что от подобных происшествий никто не застрахован.

- Врачи хорошо сработали. Но от таких ситуаций никто не застрахован. С завтрашнего дня будет дано поручение обеспечить во всех больницах республики резервную подачу кислорода, - заявил Меняйло.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

9 человек скончались: в больнице Северной Осетии прорвало кислородную трубу

Всего в реанимации было около 75 человек под ИВЛ (подробнее).