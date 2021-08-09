Врио главы Северной Осетии принес соболезнования родственникам погибших пациентов

Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло принес соболезнования близким погибших в Республиканской больнице скорой помощи.

- Хочу выразить соболезнования родственникам. Врачи старались делать все возможное. Поэтому я прошу понять, что ситуация сложилась так. Мы постарались сделать все что могли для того, чтобы эту неисправность устранить. Я дал поручением пристально следить за состоянием других пациентов, - заявил Меняйло.

Напомним, 9 августа 2021 года в больнице Владикавказа под землей разорвалась кислородная труба. Пациентов срочно перевели на резервы, подключили к кислородным баллонам. Однако 9 человек скончались, им всем было от 47 до 85 человек.

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