Число умерших в больнице Владикавказа после аварии с кислородом выросло до 11

В причинах трагедии разбирается следственный комитет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще двое из Республиканской клинической больницы скорой помощи Северной Осетии скончались после прорыва кислородной трубы. Общее число пациентов, умерших с минувшего вечера, выросло до 11-ти. Уточняется, что последние летальные исходы произошли утром 10 августа. Как сообщает Минздрав республики, смерть одного из пациентов наступила от тромбоэмболии. Врачи не связывают ее с произошедшей аварией. По второму летальному случаю будет проводить дополнительная судебно-медицинская экспертиза.

Сбой в системе подачи кислорода в COVID-госпитале Владикавказа случился 9 августа 2021 года, около 18:00. В реанимационном отделении КБСП в момент ЧП находился 71 тяжело больной, из них на ИВЛ были 13 пациентов. Восемь женщин и один мужчина в возрасте от 47 до 85 лет погибли в тот же вечер.

Прорыв кислородной трубы произошел под землей за пределами больницы

После аварии в госпиталь из Кабардино-Балкарии отправили 3 тонны кислорода. Еще 4 тонны выслали со Ставрополья и 8 - из Краснодарского края.

Следственный комитет расследует уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». Проверяется версия о просчетах при монтаже кислородной магистрали.

Надо сказать, проблему с обеспечением пациентов медицинским кислородом обсуждали в региональном правительстве за несколько часов до трагедии.

Вот так выглядит корпус больницы

- Недостатка кислорода в больнице нет, но периодически бывает снижение давления из-за сбоев в системе разводки. В республику прибыли специалисты из Рязани, они уже осмотрели объект и озвучили свои предложения, в ближайшее время проблема будет решена, - докладывал главе Северной Осетии врио министра здравоохранения региона Сослан Тебиев.

Сергей Меняйло попросил не рисковать жизнями пациентов и перевести нуждающихся в кислородной терапии в другие больницы или закупать кислородные концентраторы. И поручил министерству устранить неполадки с разводкой кислорода в КБСП. После аварии он пообещал, что везде поставят кислородные станции.

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