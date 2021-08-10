Список погибших при отключении кислорода в больнице Владикавказа 9 августа 2021 года

СК уже завел уголовное дело Фото: Иван МАКЕЕВ

Появилась информация о личностях погибших из-за отключения кислорода в больнице Владикавказа 9 августа 2021 года. Скончались 9 человек - 8 женщин и один мужчина. Все они были преклонного возраста и перед смертью находились в тяжелом состоянии.

Они погибли за 30 минут после отключения кислорода. Медики пытались их спасти, подключив к резервам, но не успели.

Список погибших:

- Михаил Ледяев 1958 года рождения (63 года)

- Елена Ботоева 1961 года рождения (60 лет)

- Татьяна Мажорова 1957 года рождения (64 года)

- Назира Хугаева 1961 года рождения (60 лет)

- Светлана Татунашвили 1951 года рождения (70 лет)

- Наказат Мамедова 1973 года рождения (48 лет)

- Ирина Синичкина 1954 года рождения (67 лет)

- Аза Сокурова 1936 года рождения (85 лет)

- Рита Бязрова 1957 года рождения (64 года)

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о главных событиях инцидента. Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что медики отработали слаженно, а от подобных ситуаций никто не застрахован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отключение кислорода в больнице Владикавказа 9 августа 2021 года. Главное

"КП" рассказывает главное об отключении кислорода в больнице скорой помощи во Владикавказе , которое привело к смерти 9 пациентов с коронавирусом (подробнее).