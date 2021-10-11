Вблизи Ставрополя столкнулись две машины, пострадал 5-летний ребенок

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю

Инцидент произошел 10 октября, около 18:40, на автодороге «Подъезд к городу Ставрополю». Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по краю.

Водитель автомобиля Хендэ Акцент не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля и столкнулся с Шевроле Авео. От удара Авео по инерции съехал с дороги в кирпичный забор.

Травмы головы получили 5-летний и 47-летний пассажиры Шевроле. Им назначили амбулаторное лечение. Мальчик в момент ДТП находился в детском автокресле, что спасло его от белее тяжких травм.

За рулем Хендэ был 21-летний житель Михайловска, который имеет водительский стаж 2,5 года. Известно, что в момент происшествия он был трезв.

По факту ДТП проводится проверка. Ранее «КП-Ставрополь» писала, что в Михайловске пассажирская маршрутка столкнулась с легковушкой, пострадали 2 человека.