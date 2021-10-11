Арбитражный апелляционный суд СКФО согласился с позицией «Россети Северный Кавказ» в отношении ООО «Электрон»

Фото: Россети.

Шестнадцатый Арбитражный апелляционный суд в Ессентуках отменил обеспечительные меры Арбитражного суда Дагестана, запрещающие компании «Россети Северный Кавказ» отключать потребителей ООО «Электрон», осуществляющих бездоговорное потребление электроэнергии. Решением суда фактически подтверждена законность и правомерность действий гарантирующего поставщика в Республике Дагестан - ПАО «Россети Северный Кавказ».

Энергокомпания, защищая интересы добросовестных потребителей и предпринимая меры для сохранения надежности их энергоснабжения, возобновит мероприятия по отключению «бездоговорников». При этом у абонентов частной компании «Электрон» есть возможность перейти на обслуживание к энергокомпаниям, действующим в рамках законодательства, и получать электроэнергию на законных основаниях.

Напомним, ООО «Электрон» до сих пор не урегулировало договорные отношения по купле-продаже электроэнергии в соответствии с законодательством Российской Федерации и, соответственно, не имеет права распоряжаться электроэнергией в интересах потребителей. ПАО «Россети Северный Кавказ», действуя в строгом соответствии с законом, продолжит работу по пресечению неправомерных действий недобросовестных участников рынка электроэнергии.