В Северной Осетии школьники уйдут на каникулы раньше срока из-за эпидемии

Власти Северной Осетии принимают решение о продлении осенних каникул школьников. Главной причиной является рост заболеваемости коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями.

- Осенние каникулы в школах Северной Осетии могут начаться раньше из-за ситуации с заболеванием ОРВИ и коронавирусом. Решение будет принято в течение двух дней, - заявил Меняйло.

При этом, по словам местных властей, педагогический состав в школах прошел вакцинацию от коронавируса. Однако вопрос дистанционного образования и продления каникул снова встает в полный рост.