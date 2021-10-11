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Общество11 октября 2021 19:05

В Северной Осетии школьники уйдут на каникулы раньше срока из-за эпидемии

Во многих образовательных учреждениях дети ушли на больничные
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Власти Северной Осетии принимают решение о продлении осенних каникул школьников. Главной причиной является рост заболеваемости коронавирусом и другими инфекционными заболеваниями.

- Осенние каникулы в школах Северной Осетии могут начаться раньше из-за ситуации с заболеванием ОРВИ и коронавирусом. Решение будет принято в течение двух дней, - заявил Меняйло.

При этом, по словам местных властей, педагогический состав в школах прошел вакцинацию от коронавируса. Однако вопрос дистанционного образования и продления каникул снова встает в полный рост.