Депутат Госдумы от Ставрополья Ольга Казакова возглавила комитет по просвещению

Казакова несколько лет проработала учителем в Невинномысске Фото: Аца КОШТЭ

Госдума избрала председателей комитетов. В нынешнем, восьмом, созыве их число возросло с 26 до 32. Так, главой комитета Госдумы по просвещению избрали депутата Госдумы от Ставрополья Ольгу Казакову.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что Ольга Казакова родилась 30 мая 1968 году в городе Усолье-Сибирском Иркутской области.

Мать Ольги Людмила Асеева была учительницей, а отец, Михаил Архипович Асеев – военный. В 1996 году Ольга с супругом переехала на Ставрополье, в город Невинномысск. Там Казакова несколько лет проработала учителем.