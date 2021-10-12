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Общество12 октября 2021 13:16

Депутат Госдумы от Ставрополья Ольга Казакова возглавила комитет по просвещению

Главой комитета Госдумы по просвещению избрана Ольга Казакова от «Единой России»
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Казакова несколько лет проработала учителем в Невинномысске

Казакова несколько лет проработала учителем в Невинномысске

Фото: Аца КОШТЭ

Госдума избрала председателей комитетов. В нынешнем, восьмом, созыве их число возросло с 26 до 32. Так, главой комитета Госдумы по просвещению избрали депутата Госдумы от Ставрополья Ольгу Казакову.

Ранее «КП-Ставрополь» писала, что Ольга Казакова родилась 30 мая 1968 году в городе Усолье-Сибирском Иркутской области.

Мать Ольги Людмила Асеева была учительницей, а отец, Михаил Архипович Асеев – военный. В 1996 году Ольга с супругом переехала на Ставрополье, в город Невинномысск. Там Казакова несколько лет проработала учителем.