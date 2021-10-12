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Общество12 октября 2021 19:23

15 сирот въехали в новые квартиры в Железноводске

Власти региона обеспечивают детей бесплатным жильем, которое они могут получить в порядке очереди
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Власти Ставропольского края передали ключи от квартир 15 детям-сиротам. Им выделили жилплощадь в поселке Иноземцево (Железноводск) по улице Степной. Об этом рассказали в управлении по информационной политике аппарата правительства региона.

В квартирах уже есть чистовая отделка, проведены все необходимые коммуникации. Жилье сироты получают в порядке очереди, для этого им нужно подать заявление. За 9 месяцев 2021 года 76 детей смогли въехать в свои квартиры.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что обманутые дольщики из Пятигорска добились получения своих квартир. Прокуратуре удалось восстановить их в правах.