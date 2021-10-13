Ставрополье установило антирекорд по погибшим от COVID - 36 человек в сутки

Число зараженных в регионе превысило 90 тысяч Фото: Иван МАКЕЕВ

За вчерашний день на Ставрополье от коронавируса скончались 36 человек. Об этом сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор.

Так, Ставрополье установило новый антирекорд по погибшим от COVID. Всего в крае за весь период пандемии скончались 3424 человека.

За вчерашний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 373 человек. Число зараженных в регионе достигло 90546.

- Помните, что самой эффективной защитой от коронавируса остается вакцинация. Прививку против COVID-19 сделали уже свыше 738,2 тысячи человек. Не подвергайте риску свою жизнь. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.