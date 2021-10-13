В Ставрополе заменят трубу водовода в центре города

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

В Ставрополе в ночь на 13 октября для ликвидации порыва водопровода МУП «Водоканал» выполнил ремонтные работы в районе пересечения улицы Ленина и проспекта Кулакова. Диаметр поврежденной трубы – 1000 мм.

Ремонт без отключения жителей от водоснабжения проводили в ночное время для сокращения возможных неудобств.

Трасса прохождения водопровода находится под проезжей частью дороги. Поэтому на время ремонта было частично ограничено движение транспортных средств. Участок ограничения движения коснулся улицы Лермонтова перед перекрестком улицы Ленина и проспекта Кулакова.

Однако локальный ремонт проблему не решит. Власти решили, что реконструкция водопровода затронет участок улицы Ленина на отрезке от улицы Лермонтова до Краснофлотской. Это позволит не только избежать более крупных аварий в дальнейшем, но и значительно повысит качество и срок службы городской инфраструктуры.

Напомним, на прошлой неделе в краевой столице перенесли действующий водовод на улицу И. Щипакина. Сложнейший технический процесс, проводимый в городе впервые, прошел без сбоев и даже без заметного снижения давления воды в домах горожан.