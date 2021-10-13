Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 октября 2021 14:31

Новая партия медикаментов для амбулаторных больных с COVID-19 скоро поступит в больницы Ставрополья

Бесплатными медикаментами уже обеспечены около 65 тыс. covid-пациентов, лечащихся на дому
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставропольский край поступило 65,8 млн руб на обеспечение бесплатными медикаментами пациентов, лечащими коронавирусную инфекцию в амбулаторных условиях.

Министерство здравоохранения края готовит документацию для проведения закупок лекарственных препаратов. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников на брифинге в региональном правительстве.

Бесплатные лекарства врачи выписали 64 751 пациенту с диагнозом COVID-19.

Только в 2021 году министерством здравоохранения края заключено 27 государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов для амбулаторников на сумму около 41 млн рублей.

Напомним, бесплатные лекарства назначаются амбулаторным пациентам в поликлиниках, либо при вызове участкового врача на дом, а рецепты передаются в аптеки для выдачи пациенту.