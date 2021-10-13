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Общество13 октября 2021 14:38

Жители Ставрополя проголосуют об изменении автобусного маршрута №10

13 октября запустили онлайн-голосование по выбору начального отрезка пути следования и месторасположения начального остановочного пункта на маршруте № 12 города
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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Большинство жителей Ставрополя, принявших участие в прошлом опросе, сделали выбор в пользу обустройства конечной остановки на маршруте № 10 в СТ «Электрон». Об этом сообщает пресс-служба Миндора региона.

13 октября запускаем онлайн-голосование по выбору начального отрезка пути следования и месторасположения начального остановочного пункта на маршруте № 12 города Ставрополя.

- Голосуйте за наиболее удобный для вас вариант (в STORIES необходимо выбрать один из представленных вариантов ответа). Результаты голосования будут доступны спустя 24 часа, - говорится в сообщении.

Также аналогичное голосование можно пройти в сообществе «Миндор Ставропольского края» в социальной сети ВКонтакте.