В Георгиевске против 52-летнего индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело.

Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов и сборов с физического лица, совершенном в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с апреля 2017 года по декабрь 2019 года житель Георгиевска, осуществляя предпринимательскую деятельность, уклонялся от уплаты налогов на добавленную стоимость, путем непредставления налоговых деклараций.

Общая сумма задолженности по уплате налогов составила более 6 миллионов 700 тысяч рублей. Собранные доказательства с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

В Георгиевске бизнесмен скрыл от налоговой более 6 млн рублей