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Общество13 октября 2021 17:23

500 волонтеров примут участие в переписи населения Ставрополья в ноябре

Собирать и обрабатывать данные будут 7 тысяч работников
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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В управлении Федеральной службы государственной статистики по СКФО рассказали о проведении двенадцатой по счету переписи населения Ставропольского края. Для этого в помощь сотрудникам привлекут полтысячи волонтеров.

Человеческие силы распределят между муниципалитетами. Добровольцы уже получили все необходимые вещи и инструктаж. Отметим, перепись населения нужна для того, чтобы оценить демографическую ситуацию в регионах.

Во время исследования обращают внимание на убыль и рождаемость, миграцию, разные экономические показатели и т.д.

Власти Ставрополья регулярно привлекают волонтеров к самым разным задачам: от помощи в массовой вакцинации пенсионеров до выборов.