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Общество13 октября 2021 21:20

ГИБДД Ставрополья проведет двухэтапные рейды на лихачей

Они будут предотвращать ДТП в рамках операции "Скорость"
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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ГИБДД Ставропольского края снова разворачивает операцию "Скорость" на регіональних дорогах с 14 октября. Рейды пройдут в два этапа - с 14 по 18 октября и с 26 по 30 октября.

- Первый этап пройдет в Апанасенковском, Буденновском, Грачевском, Красногвардейском, Новоселицком, Труновском, Шпаковском, Изобильненском, Ипатовском, Новоалександровском, Петровском и Советском округах, - рассказали в ведомстве.

Такие мероприятия полиция проводит регулярно. Это касается не только нарушителей скоростного режима, но и пьяных водителей. Если проводить регулярную профилактику, ДТП на региональных дорогах будет меньше.

Тех, кого отлавливали за пьяную езду, лишали водительских прав.