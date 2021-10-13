ГИБДД Ставрополья проведет двухэтапные рейды на лихачей

ГИБДД Ставропольского края снова разворачивает операцию "Скорость" на регіональних дорогах с 14 октября. Рейды пройдут в два этапа - с 14 по 18 октября и с 26 по 30 октября.

- Первый этап пройдет в Апанасенковском, Буденновском, Грачевском, Красногвардейском, Новоселицком, Труновском, Шпаковском, Изобильненском, Ипатовском, Новоалександровском, Петровском и Советском округах, - рассказали в ведомстве.

Такие мероприятия полиция проводит регулярно. Это касается не только нарушителей скоростного режима, но и пьяных водителей. Если проводить регулярную профилактику, ДТП на региональных дорогах будет меньше.

Тех, кого отлавливали за пьяную езду, лишали водительских прав.