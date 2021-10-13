Власти Ставрополя пообещали капитально отремонтировать 166 домов за год

Администрация Ставрополя сообщила, что власти запланировали провести капитальный ремонт 166 жилых домов до конца 2021 года. Прямо сейчас рабочие восстанавливают 13 многоэтажек.

- В 8 жилых домах отремонтировали крыши, 11 многоэтажек – на очереди. Подрядные организации обновили фасады 11 домов, продолжается ремонт ещё в 10, ждут своей очереди 3 многоквартирных дома, - рассказали в ведомстве.

Почти в сотни домов нужно укреплять фундамент, делать отмостку. В более двадцати домах нужно наладить системы подачи горячей и холодной воды, исключить перебои в работе. В 67 домах нужно отремонтировать канализацию. Также в рамках капитального ремонта залатают крыши, заменят лифты и т.д.

При этом регион решил не увеличивать взнос за капитальный ремонт, так как время пандемии - тяжелый период для населения Ставрополья.