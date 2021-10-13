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Общество13 октября 2021 21:38

Власти Ставрополя пообещали капитально отремонтировать 166 домов за год

Жители города часто жаловались на протекающие крыши и проблемы с отоплением
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
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Администрация Ставрополя сообщила, что власти запланировали провести капитальный ремонт 166 жилых домов до конца 2021 года. Прямо сейчас рабочие восстанавливают 13 многоэтажек.

- В 8 жилых домах отремонтировали крыши, 11 многоэтажек – на очереди. Подрядные организации обновили фасады 11 домов, продолжается ремонт ещё в 10, ждут своей очереди 3 многоквартирных дома, - рассказали в ведомстве.

Почти в сотни домов нужно укреплять фундамент, делать отмостку. В более двадцати домах нужно наладить системы подачи горячей и холодной воды, исключить перебои в работе. В 67 домах нужно отремонтировать канализацию. Также в рамках капитального ремонта залатают крыши, заменят лифты и т.д.

При этом регион решил не увеличивать взнос за капитальный ремонт, так как время пандемии - тяжелый период для населения Ставрополья.