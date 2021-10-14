Силовики задержали пособников террористов в Дагестане

В Дагестане силовики задержали сторонников запрещенной в России террористической организации. Специальная операция проводилась в семи регионах страны, включая Республику Дагестан.

По данным ФСБ России, всего задержаны 14 причастных к к финансированию террористов запрещенной организации.

- Операция по задержанию предполагаемых преступников прошла в Москве, Дагестане, Хабаровском крае, Курганской, Пензенской, Ульяновской и Самарской областях - говорится в сообщении.

Ранее «КП» сообщала, что во время розыскной деятельности сотрудники ФСБ и ЦПЭ МВД Дагестана раскрыли деятельность террористической группировки, члены которой отбывали срок в тюрьме.