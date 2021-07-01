В Дагестане раскрыли группу уголовников-террористов, посягавших на жизнь надзирателей

Всего в ячейке террористов было около 12 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во время розыскной деятельности сотрудники ФСБ и ЦПЭ МВД Дагестана раскрыли деятельность террористической группировки, члены которой отбывали срок в тюрьме.

По данным следствия, минимум 10 заключенных в поселке Тюбе Кумторкалинского района вступили в ИГИЛ (организация, запрещенная в России) в 2016 году. За это время они пропагандировали идеалы и ценности террористической организации, чтобы организовать нападение на надзирателей.

"Тюремные проповедники" привлекали к деятельности не только заключенных, но и людей на воле. И как стало известно, вполне успешно: как минимум два гражданина вступил в ряды организации.

Ведомство опубликовало список террористов, которые входили в состав ячейки:

- Мутаиров Курбанисмаил Конкурович, 1992 года рождения;

- Алиев Алисултан Исабекович, 1984 года рождения;

- Магомедов Магомед Магомедрасулович, 1999 года рождения;

- Мусанипов Ахмед Шагидович, 1994 года рождения;

- Акмурзаев Амирхан Адилович, 1994 года рождения;

- Алиев Ислам Алиевич, 2000 года рождения;

- Юсуфов Альберт Исмиханович, 1998 года рождения;

- Исаев Рашид Абдуллаевич, 1994 года рождения;

- Хантуев Шамиль Гусарович, 1994 года рождения;

- Валижонов Фуркатжон Пулатжон Угли, 1995 года рождения.

А также сотрудники правопорядка задержали двух террористов, которые уже отбыли наказание и вышли "на волю". Среди них родной брат задержанного Исаев Азнаур Камильпашаевич, 1996 года рождения и Убайсов Арсен Заурович, 1996 года.

Все они пойдут под суд за организацию террористической ячейки и пропаганду.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Ставропольском крае задержали женщину, которая подозревается в содействии боевикам. Она помогала бандитам покупать билеты и пересекать границы Российской Федерации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кисловодске задержан исламист, который готовил теракт

У боевика изъяли самодельную бомбу (подробнее)