В Невинномысске отметили 196-летие города, Покров и день рождения губернатора

Глава Невинномысска Михаил Миненков в официальном Instagram-аккаунте рассказал, что 14 октября город празднует 196-ю годовщину со дня основания, православных праздник Покрова Богородицы и день рождения губернатора региона Владимира Владимирова.

- С каждый годом Невинномысск наращивает промышленный потенциал, развивается экономика, становится комфортной городская среда. Вместе мы строим дороги и дома, благоустраиваем общественные территории, ремонтируем социальные объекты, реализуем инвестиционные проекты, - написал Миненков.

Он отметил, что из-за эпидемиологической ситуации большинство массовых мероприятий проведут в онлайн-формате. Однако богослужение ко дню Покрова и классные часы в школах, на которых рассказали историю города, уже прошли.

Также 14 октября - день рождения Владимирова, ему исполнилось 46 лет. "КП-Северный Кавказ" писала, кто поздравил губернатора.