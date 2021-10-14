В Ингушетии во время взрыва газа погибла мать троих детей

СК России по Ингушетии сообщил, что правоохранители начали расследовать дело взрыва бытового газа в Назрановском районе, при котором погибла женщина, а ее дети попали в больницу с ожогами. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека".

- Ночью 8 октября в домовладении в селе Кантышево произошел хлопок бытового газа. В результате инцидента термические ожоги получили четыре человека: 29-летняя женщина и трое ее малолетних детей, - сказано в сообщении ведомства.

Всех пострадавших госпитализировали в больницу. Однако девушка не пережила полученных травм и скончалась. Все трое детей живы. Самому старшему из них всего 4 года.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о взрыве газа в многоквартирном доме в городе Изобильном. Пострадал один мужчина, 17 квартир оказались разрушены.