Взрыв газа в многоэтажном доме Ставрополья разрушил 15 квартир

После расследования примут решение об дальнейшей эксплуатации дома. Фото: МЧС СК

В МЧС по Ставропольскому краю уточнили, что при взрыве газа в многоэтажке Изобильного разрушились или получили повреждения минимум 15 квартир. Эпицентром хлопка стало помещение на втором этаже в первом подъезде.

- Всего в первом подъезде проживает 32 человека из них 6 детей. Всего в доме проживает 126 человек, детей - 23. По результатам осмотра квартир будет принято решение о расселении 35 человек в гостиницу, - сказано в сообщении пресс-службы.

"КП-Северный Кавказ" подробно писала про взрыв газа. Есть один пострадавший, мужчина 27-ми лет. На настоящий момент проходит проверка, о жильцах дома позаботятся власти муниципалитета. В Изобильненском округе с 16:00 действует режим ЧС.

Также редакция публиковала видео момента взрыва.