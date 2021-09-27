В Изобильненском округе, где в доме взорвался газ, ввели режим ЧС

При взрыве пострадал один человек, более 30 эвакуированы. Фото: МЧС СК

МЧС Ставропольского края сообщило, что власти Изобильненского муниципалитета приняли решение о расселении жильцов многоэтажного дома в гостиницу. Также в округе введен режим ЧС - с 16:00.

Отель находится в нескольких километрах от места происшествия. После расследования дела примут решение о дальнейшей эксплуатации жилого дома.

По уточненным данным, взрыв газа произошел на втором этаже. Всего разрушены 15 квартир, весь первый подъезд оказался непригодным для жизни.

- Всего в первом подъезде проживает 32 человека из них 6 детей. Всего в доме проживает 126 человек, детей - 23. По результатам осмотра квартир будет принято решение о расселении 35 человек в гостиницу, - сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об одном пострадавшем во время взрыва бытового газа. Как сообщили в пресс-службе краевого управления Следкома России, в происшествии пострадал 27-летний мужчина. С полученными травмами его доставили в больницу.

Также редакция публиковала видео с места событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажном доме на Ставрополье

27-летнего жителя Изобильного с травмами доставили в больницу (подробнее).