В городе Северной Осетии школу №1 полностью отправили на карантин

В Дигоре, городе Северной Осетии, общеобразовательную школу №1 отправили на карантин. Во Владикавказе также многих школьников отправили на домашнее обучение.

- Значительно возросло количество болеющих учителей. Мы начали закрывать школы. Сегодня полностью была закрыта школа №1 в Дигоре, раньше у нас таких случаев не было, мы закрывали точечно классы, - сообщила министр образования и науки Северной Осетии Элла Алибекова.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что власти Ставрополья посоветовали работодателем отправить минимум 30% сотрудников на "удаленку".