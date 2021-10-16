ФСИН Северной Осетии назвали причину бунта заключенных в колонии

УФСИН Северной Осетии прокомментировало бунт заключенных в исправительной колонии №1 Владикавказа. По их данным, массовая потасовка началась из-за конфликта двух преступников, в который вмешались сотрудники тюрьмы.

- В ходе проведения плановых обыскных мероприятий двое осужденных отрицательной направленности, содержащиеся в ШИЗО, отказались подчиниться законным требованиям сотрудников, - сообщили в пресс-службе УФСИН.

При этом они подожгли бараки ШИЗО и начали рассказывать о произволе в тюрьме. Также была информация о том, что один из осужденных устроил акцию протеста и нитками зашил себе рот. Однако УФСИН это опроверг.