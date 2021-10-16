Бунт заключенных в колонии Владикавказа подавлен

В ИК-1 Владикавказа подавили бунт заключенных, начавшийся 15 октября. Об этом корреспонденту "КП-Ставрополь" рассказал источник во ФСИН. Операцию провели ночью. Собеседник издания уточнил, что обошлось без жертв.

Во время обыска камеры два зэка, которых содержали в штрафном изоляторе за нарушение режима, спровоцировали массовые волнения. Заключенные начали громить все, что попадалось под руку. В результате случилось возгорание нескольких бараков, которое удалось оперативно ликвидировать. В бунте участвовало около 200 человек, пострадавших и погибших нет.

- Колония сложная – мы обычно говорим, что у нас отбывают сроки далеко не герои Российской Федерации. Это люди, преступившие закон и отбывающие наказание по приговору суда. Случайных людей здесь практически не бывает, - так описывал ИК-1 ее начальник Евгений Шишкин.

СУ СКР по Северной Осетии проводит по факту проверку.

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