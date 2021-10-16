Бунт заключенных в колонии Владикавказа: что известно на 16 октября

Массовые волнения начались после планового осмотра барака Фото: Борис КОКУРИН

В ИК-1 Владикавказа произошел бунт заключенных, которые хотели установить "свои порядки". В результате столкновения несколько бараков тюрьмы загорелись. Медикам и пожарным пришлось выехать на место. "КП-Ставрополь" собрала всю информацию о том, что известно о бунте заключенных во Владикавказе.

КАК НАЧАЛСЯ БУНТ В КОЛОНИИ

Согласно официальной информации УФСИН по Северной Осетии, бунт начался с ссоры двух зэков во время планового обыска камер. Мужчины стали провоцировать и поднимать других арестантов на массовые беспорядки. Те подхватили идею. Отмечается, что оба зачинщика бунта содержались в штрафном изоляторе за нарушение режима.

- Осужденные учинили погром оборудования, принялись ломать локальные ограждения в жилой зоне, вывели из строя видеокамеры, - пояснили в ведомстве.

В результате в нескольких бараках случилось небольшое возгорание, о чем сообщал уполномоченный по правам человека в республике Северная Осетия Тамерлан Цгоев. Пожарным удалось оперативно потушить пожар.

В общей сложности в беспорядке участвует около 200 заключенных. По состоянию на 7 часов 16 октября пострадавших и погибших в ходе бунта в колонии Владикавказа нет.

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ ИК-1

Директор ИК-1 Евгений Шишкин возглавил учреждение полгода назад. В интервью к 59-летию тюрьмы он описал колонию и тех, кто там содержится, так:

- Исправительная колония №1 – это колония строгого режима, где отбывают наказание осужденные, совершившие преступления более одного раза, то есть рецидивисты. Колония сложная – мы обычно говорим, что у нас отбывают сроки далеко не герои Российской Федерации. Это люди, преступившие закон и отбывающие наказание по приговору суда. Случайных людей здесь практически не бывает.

Максимальная заполняемость ИК-1 - 808 человек. Сейчас там находится около 600 заключенных. Работает в учреждении 198 сотрудников, в том числе - по гражданским профессиям. По словам Шишкина, у колонии есть свои недочеты, но их исправляют.

- Как и любое перепрофилированное и приспособленное помещение (колонию образовали на месте лесопильного завода - Прим.), оно имеет свои недочеты. Но мы занимаемся переоборудованием: не так давно капитально отремонтировали столовую учреждения. Это был действительно проблемный объект, зато теперь осужденные ходят в столовую с удовольствием. В планах руководства учреждения проводить капитальный ремонт общежитий, - говорит начальник ИК-1.